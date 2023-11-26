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В Германии испугались улучшенного российского беспилотника "Ланцет"

Силовые структуры

Модифицированный вариант беспилотных летательных аппаратов "Ланцет", созданных в России, стал потенциальной угрозой для украинских вооруженных сил, заявил журналист Кристоф Ваннер в своем репортаже для немецкого телеканала Welt. Теперь эти БПЛА способны самостоятельно определять, распознавать и атаковать цели. Ваннер также предположил, что эта новая модификация дрона может быть оборудована искусственным интеллектом.

В Германии испугались улучшенного российского беспилотника "Ланцет"
Фото: Wikipedia by Nickel nitride is licensed under CC0

Эти "Ланцеты", модели 53, обладают способностью автоматического выявления целей, их распознавания и принятия решений о нападении на них. Они могут успешно атаковать артиллерийские позиции противника и скопления украинских солдат, подчеркнул Ваннер.

Разработка новаторского оружия принадлежит компании Zala Aero. Беспилотники способны поражать цели на значительном расстоянии, до нескольких десятков километров. Эти дроны, оснащенные боевыми блоками весом от трех до пяти килограммов, могут быть адаптированы для различных задач.

Одна из модификаций, "Изделие-52", обладает парой крыльев в форме буквы X и способна выполнять почти вертикальное пикирование. В отличие от нее, "Изделие-51" представляет собой дрон с одним крупным X-образным крылом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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