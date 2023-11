В Германии испугались улучшенного российского беспилотника "Ланцет"

Модифицированный вариант беспилотных летательных аппаратов "Ланцет", созданных в России, стал потенциальной угрозой для украинских вооруженных сил, заявил журналист Кристоф Ваннер в своем репортаже для немецкого телеканала Welt. Теперь эти БПЛА способны самостоятельно определять, распознавать и атаковать цели. Ваннер также предположил, что эта новая модификация дрона может быть оборудована искусственным интеллектом.

Фото: Wikipedia by Nickel nitride is licensed under CC0