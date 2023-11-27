В Хакасии задержали младшего брата фермера, державшего россиян в рабстве

В Хакасии правоохранительные органы во время проведения расследования уголовного дела об использовании рабского труда местным фермером еще один человек попал в число подозреваемых и стал фигурантом. Соответствующую информацию приводит "Лента.ру", ссылаясь на СКР.

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Таким образом, в отношении младшего брата обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 309 ("Принуждение к даче ложных показаний") УК РФ.

Следствием также было установлено, что в деле есть еще один потерпевший. 21 ноября он приехал в отдел для того, чтобы дать показания, тем не менее, на улице его ждал младший брат фермера. Мужчина направил угрозы пострадавшему и настоял на том, чтобы потерпевший сел в машину. Через подкуп брат фермера склонил мужчину к тому, чтобы он дал ложные показания.