В Хакасии правоохранительные органы во время проведения расследования уголовного дела об использовании рабского труда местным фермером еще один человек попал в число подозреваемых и стал фигурантом. Соответствующую информацию приводит "Лента.ру", ссылаясь на СКР.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.