Военная прокуратура нашла злоупотребления в "Безопасном городе"

Почти все деньги, выделенные на модернизацию системы "Безопасный город", были разворованы, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами проверки Главной военной прокуратуры.

Фото: МЧС России

В 2020 году по указанию вице-премьера Юрия Борисова с подачи первого замглавы МЧС Александра Чуприяна было принято решение объединить разрозненные ранее части аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" общими техническими и юридическими стандартами и поручить все работы по системе одному подрядчику. НИОКР по реализации этих наполеоновских планов оценили в 670 миллионов рублей. Тендер на них выиграл Национальный центр информатизации (НЦИ) "Ростеха".

В сентябре 2022 года МЧС как заказчик озаботился ходом выполнения задания. Советник министра Даниил Мартынов инициировал прокурорскую проверку.

Военная прокуратура обнаружила, что почти ничего не сделано, и усмотрела в этом признаки признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы для возбуждения уголовного дела переданы в Следственный комитет.

Возможный ущерб оценивается в 620 миллионов рублей — по словам собеседника РБК, "это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы".

Узнав о таком безобразии, МЧС отказался платить по многомиллионным счетам. В НЦИ возмутились — люди же работали, более 100 человек! — и пытаются, пока что тщетно, взыскать задолженность через арбитраж. Чуприян тем временем по-тихому ушёл в отставку.

По данным РБК, начаты оперативно-разыскные мероприятия, следователь по особо важным делам Никита Никитин опрашивает сотрудников НЦИ и МЧС.