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Военспец Кнутов: Россию мало интересует расширение границ украинского конфликта

Силовые структуры

Россия не ставит своей целью захват территорий в ходе СВО, поскольку её задачами являются денацификация, демилитаризация и создание нейтральной Украины. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявление генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева о подготовке Киева к возможному расширению конфликта с РФ.

Военспец Кнутов: Россию мало интересует расширение границ украинского конфликта
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам Кнутова, Россия хочет, чтобы Украина получила внеблоковый статус и начала лояльно, а лучше по-дружески, взаимодействовать с Москвой.

"Это основная задача, которая стоит перед РФ в ходе специальной военной операции. Поэтому захват территорий, а тем более расширение границ конфликта нас мало интересуют", — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что теоретически расширение границ конфликта возможно до Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Однако на практике это требует колоссальных людских и военных ресурсов, уточнил эксперт.

"Это надо ещё одну такую группировку создавать, как сейчас. На мой взгляд, это нецелесообразно", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Кнутов считает, что ВС РФ будут продолжать наступление в зоне СВО. Как пояснил эксперт, у украинской армии нет потенциала для контратак и открытия новых направлений. Киеву потребуется минимум полгода, чтобы собрать личный состав, мобилизовать его, обучить, вооружить и создать ещё одну группировку, сообщил специалист. Он убеждён в том, что сегодня у Украины нет возможностей для наступательных действий.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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