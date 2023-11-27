Полковник запаса Насонов: наемники не хотят возвращаться на Украину

Иностранные наемники не намерены возвращаться на Украину, если им не улучшат финансовые условия. Об этом URA. RU рассказал военный эксперт и руководитель холдинга структур безопасности "Русь", полковник запаса Роман Насонов.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Несмотря на финансовые потери при досрочном расторжении контракта, наемники готовы к этому. Они массово покидают страну. Возможность перейти от активной фазы конфликта на Ближнем Востоке к продолжению активных действий на Украине их больше не привлекает. В общении между собой, с родственниками и партнерами они утверждают, что не планируют возвращаться на Украину при текущих условиях", — отметил Насонов.

Иностранные наемники не желают сотрудничать с Вооруженными Силами Украины на прежних условиях из-за высоких потерь.

"Основной причиной ухода и отказа от возвращения в настоящее время является чрезвычайно высокий уровень потерь наемников и их неготовность к риску такого уровня", — добавил он.