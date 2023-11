Иностранные наемники не намерены возвращаться на Украину, если им не улучшат финансовые условия. Об этом URA. RU рассказал военный эксперт и руководитель холдинга структур безопасности "Русь", полковник запаса Роман Насонов.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.