Экс-разведчик Риттер: ВС России лишили ВСУ огромного количества бронетехники

Российские военные лишили Вооруженные силы Украины значительного количество военной техники, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, сообщает РИА Новости.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Уже отсутствует 300 танков. Потеряны 55 транспортных средств. Хотя не все они обязательно соответствуют переданной технике, но общие потери примерно равны переданному количеству. Эта техника была изгнана из украинского арсенала, и заменить её им не удастся. У них больше нет ничего. Даже Европа уже не в состоянии предоставить им поддержку", — отметил Риттер.

Он также подчеркнул, что, даже если Вооруженные силы Украины смогли временно продвинуться вперёд в ходе своего наступления, российские военные все равно отбросили их назад, что сделало все жертвы украинцев бесполезными.

"Украина не достигла никаких значимых результатов в этом контрнаступлении, кроме как потерять ещё 90 000 человеческих жизней. Они утратили всю переданную технику", — подытожил он.