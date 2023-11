Экс-разведчик Риттер: ВС России лишили ВСУ огромного количества бронетехники

Российские военные лишили Вооруженные силы Украины значительного количество военной техники, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol, сообщает РИА Новости.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.