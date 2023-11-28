Отряд БАРС-13 объявил набор добровольцев в свои ряды

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Добровольческий отряд БАРС-13 приглашает новых людей для участия в СВО.

Фото: Минобороны РФ

Состоящий из опытных бойцов, отряд БАРС-13, согласно мнению военкоров, является наиболее опытным среди подразделений БАРС, специализирующихся на специальной разведке и штурме укреплений врага. Его репутация "легендарного" отряда привлекает новичков, готовых быстро стать профессионалами.

Отряд придает большое значение безопасности и чёткости исполнения приказов. Командиры формулируют обдуманные задачи, а солдаты выполняют их с уважением к своим товарищам. Эта командная дисциплина позволяет отряду успешно достигать поставленных целей с минимальными потерями.

Мотивационная составляющая также играет важную роль. Отряд официально поддерживается российским Минобороны, что обеспечивает стабильный заработок в соответствии с контрактом.

Условия включают возрастные ограничения от 18 до 65 лет, отсутствие серьёзных проблем со здоровьем, а также возможность заключить контракт на 6 месяцев с гарантированной возможностью его продления или расторжения. Набор проводится в Новочеркасске, где представитель батальона готов встретить потенциальных кандидатов. Подробнее сообщает "Царьград".