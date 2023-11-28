Группировка "Юг" ВС РФ продвинулась на более выгодные рубежи в районе Артёмовска

Российским военным, представляющим группировку "Юг", удалось продвинуться на более выгодные рубежи неподалёку от Артёмовска.

Фото: Вадим Савицкий

Как пояснили в Министерстве обороны, эффективная работа авиации и артиллерийских установок позволила бойцам РФ переместиться на новые позиции в ДНР.

Кроме того, в ведомстве сообщили об отражении трёх атак и нанесении поражения Вооружённым силам Украины (ВСУ) у населённых пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка. Украинская армия лишилась до 135 солдат и трёх пикапов, уточнили в МО России.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский проинформировал о тяжёлой обстановке для украинских военнослужащих под Артёмовском.