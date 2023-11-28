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Группировка "Юг" ВС РФ продвинулась на более выгодные рубежи в районе Артёмовска

Силовые структуры

Российским военным, представляющим группировку "Юг", удалось продвинуться на более выгодные рубежи неподалёку от Артёмовска.

Группировка "Юг" ВС РФ продвинулась на более выгодные рубежи в районе Артёмовска
Фото: Вадим Савицкий

Как пояснили в Министерстве обороны, эффективная работа авиации и артиллерийских установок позволила бойцам РФ переместиться на новые позиции в ДНР.

Кроме того, в ведомстве сообщили об отражении трёх атак и нанесении поражения Вооружённым силам Украины (ВСУ) у населённых пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка. Украинская армия лишилась до 135 солдат и трёх пикапов, уточнили в МО России.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский проинформировал о тяжёлой обстановке для украинских военнослужащих под Артёмовском.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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