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Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

1:33
Силовые структуры

Прокурор запросил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Другого фигуранта этого же дела председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля обвинение предлагает наказать 12-летним сроком.

Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Фото: Следственный комитет РФ

Также во время прений прокурор предложил суду наложить на каждого из фигурантов дела штраф в размере, превышающем 17-кратную сумму взятки.

Иван Белозерцев занимал пост губернатора Пензенской области с сентября 2015 года по март 2021 года. С марта 2021 года он находится под арестом по уголовному делу, связанному с предполагаемым получением многомиллионной взятки.

Борис Шпигель — глава группы компаний "Биотэк". Он занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 2003 по 2013 год. 21 марта 2021 года Шпигель был задержан по подозрению в даче взятки Белозерцеву. Задержание произошло в аэропорту, куда он прибыл из Израиля.

Согласно версии Следственного комитета, деньги, переданные главе региона, предназначались для обеспечения компании "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Речь идёт о тендерах на поставку и хранение медицинских изделий.

 

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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