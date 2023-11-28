Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Прокурор запросил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Другого фигуранта этого же дела председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля обвинение предлагает наказать 12-летним сроком.

Фото: Следственный комитет РФ

Также во время прений прокурор предложил суду наложить на каждого из фигурантов дела штраф в размере, превышающем 17-кратную сумму взятки.

Иван Белозерцев занимал пост губернатора Пензенской области с сентября 2015 года по март 2021 года. С марта 2021 года он находится под арестом по уголовному делу, связанному с предполагаемым получением многомиллионной взятки.

Борис Шпигель — глава группы компаний "Биотэк". Он занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 2003 по 2013 год. 21 марта 2021 года Шпигель был задержан по подозрению в даче взятки Белозерцеву. Задержание произошло в аэропорту, куда он прибыл из Израиля.

Согласно версии Следственного комитета, деньги, переданные главе региона, предназначались для обеспечения компании "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Речь идёт о тендерах на поставку и хранение медицинских изделий.