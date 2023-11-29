Двое следователей из Петербурга попались на взятке в восемь миллионов рублей

Правоохранительные органы провели задержание двух сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Они подозреваются в получении взятки, которая составила восемь миллионов рублей. Информацию приводит ТАСС, ссылаясь на пресс-службе городского управления СКР.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Таким образом, в деле о взятках осуждены начальник 5-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователь отделения по особо важным делам о правонарушениях экономического характера. Полиция вышла на них после поимки лиц, осуществляющих деятельность посредников.

Согласно данным СКР, следователи делали запрос на получение взятки от свидетельницы по уголовному делу о растрате с угрозой привлечь ее по уголовной статье.

Сейчас у задержанных проходят обыски. Вопрос об избрании меры пресечения еще решается. В скором времени им может быть предъявлено обвинение в коррупции.