Правоохранительные органы провели задержание двух сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Они подозреваются в получении взятки, которая составила восемь миллионов рублей. Информацию приводит ТАСС, ссылаясь на пресс-службе городского управления СКР.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.