ТАСС: Десантников ВС РФ начали обучать стрельбе из дальнобойных винтовок

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российских десантников начали обучать стрельбе из дальнобойных винтовок. Как рассказал ТАСС инструктор ВДВ России, руководитель группы инструкторов РВВДКУ с позывным "Успех", огневая подготовка ведётся не только на полигонах, но также и на тактических полях.

Фото: Правда.Ру

По его словам, особенно насыщенным план огневой подготовки стал с началом специальной военной операции на Украине.

"Мы все прекрасно понимаем, что в текущих условиях уровень подготовки должен быть выше, чем когда-либо. Вооружение различное, работаем абсолютно со всем", — указал инструктор.

Он уточнил, что теперь десантники используют новое вооружение. Например, простые курсанты пользуются снайперскими винтовками и СВК (снайперская винтовка Калашникова — прим. ТАСС), тогда как раньше с таким оружием работали только специалисты.

Сегодня РВВДКУ — один из ведущих вузов российского оборонного ведомства. Училище выпустило более 50 тысяч командиров. Среди его выпускников также 53 Героя Советского Союза и 119 Героев РФ.