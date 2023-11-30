Новый государственный переворот, который свергнет власть на Украине возможен, но он ей бесполезен.
Об этом заявил политолог и Ростислав Ищенко.
Он убеждён, что переворот не улучшит ситуацию ни в стране, ни в армии, и даже ухудшит.
"Можно свергнуть Зеленского, правительство, можно всех парламентариев и генералов в тюрьму посадить и заменить состав власти. Но нельзя "свергнуть действующую в Киеве власть", поскольку на данный момент, до окончательного военного разгрома Украины и установления там российского контроля, никакой иной режим, кроме нацистского, в Киеве невозможен", — в частности, сказал обозреватель.
По его словам, можно заменить персоны в киевской власти, но не изменить сущность этой самой власти. Поэтому пускай проблема госпереворота волнует пока действующего президента Владимира Зеленского. России от этого "ни холодно, ни жарко", подытожил в беседе с изданием "Военное дело" Ищенко.
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