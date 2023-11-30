Политолог Ищенко: госпереворот на Украине уже ничего не изменит

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новый государственный переворот, который свергнет власть на Украине возможен, но он ей бесполезен.

Фото: sozh.info

Об этом заявил политолог и Ростислав Ищенко.

Он убеждён, что переворот не улучшит ситуацию ни в стране, ни в армии, и даже ухудшит.

"Можно свергнуть Зеленского, правительство, можно всех парламентариев и генералов в тюрьму посадить и заменить состав власти. Но нельзя "свергнуть действующую в Киеве власть", поскольку на данный момент, до окончательного военного разгрома Украины и установления там российского контроля, никакой иной режим, кроме нацистского, в Киеве невозможен", — в частности, сказал обозреватель.

По его словам, можно заменить персоны в киевской власти, но не изменить сущность этой самой власти. Поэтому пускай проблема госпереворота волнует пока действующего президента Владимира Зеленского. России от этого "ни холодно, ни жарко", подытожил в беседе с изданием "Военное дело" Ищенко.