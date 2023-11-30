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В Москве арестованы руководители PR-агентств за вымогательство

Силовые структуры » МВД

В Москве по обвинению в вымогательстве задержаны руководители крупных PR-агентств. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила также о задержании их партнёров.

В Москве арестованы руководители PR-агентств за вымогательство
Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Установлено, что все арестованные размещали в Telegram-каналах сообщения о политиках, бизнесменах и представителях силовых структур. Содержание сообщений МВД расценило как клевету. Руководители агентств отказались удалить информацию, также они требовали крупные суммы денег для того, чтобы сообщения не распространялись далее.

Как утверждает Волк, в схеме участвовали около 20 человек. Двое руководителей PR-агентств находятся под стражей.

Во время обысков сотрудники МВД изъяли информационные носители у руководителей агентств.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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