В Москве арестованы руководители PR-агентств за вымогательство

В Москве по обвинению в вымогательстве задержаны руководители крупных PR-агентств. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила также о задержании их партнёров.

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Установлено, что все арестованные размещали в Telegram-каналах сообщения о политиках, бизнесменах и представителях силовых структур. Содержание сообщений МВД расценило как клевету. Руководители агентств отказались удалить информацию, также они требовали крупные суммы денег для того, чтобы сообщения не распространялись далее.

Как утверждает Волк, в схеме участвовали около 20 человек. Двое руководителей PR-агентств находятся под стражей.

Во время обысков сотрудники МВД изъяли информационные носители у руководителей агентств.