Российский боец из 15-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Ванек рассказал, как поймал огромный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Баба Яга". По его словам, он сделал это при помощи верёвки.

Фото: openverse.org by CNE CNA C6F is licensed under Public Domain Mark 1.0.