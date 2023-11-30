Боец Ванек рассказал, как поймал дрон ВСУ "Баба Яга" с помощью веревки

Российский боец из 15-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Ванек рассказал, как поймал огромный беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Баба Яга". По его словам, он сделал это при помощи верёвки.

Фото: openverse.org by CNE CNA C6F is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как сообщил Ванек, этот аграрный дрон, переоборудованный под военные нужды, "терроризировал" позиции российской армии несколько дней. И когда в очередной раз БПЛА бросил снаряд и собирался улететь, Ванек и его товарищ обезвредили дрон. Они заметили, что БПЛА зацепился за ветки, набросили на него верёвку и потащили.

"Она ["Баба Яга — ред.] сопротивлялась, пыталась улететь, мы давай её расстреливать", — рассказал боец.

Военнослужащий уточнил, что хотя в тот момент было темно, на дроне мигали лампочки, поэтому было понятно, куда надо стрелять.

Помимо этого, Ванек отметил, что "Баба Яга" оснащена восемью независимыми моторами. Так что, если даже один выходит из строя, дрон всё равно сможет летать. Также БПЛА оснащён несколькими защищёнными аккумуляторами. По мнению военного, данный дрон — один из самых опасных, которые есть в наличии у ВСУ, так как он может летать в любую погоду и на низкой высоте.