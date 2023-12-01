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Медик ВСУ Муцей призналась, что хотела расстрелять трёх украинских "дедов"

Силовые структуры

Конфликт между военным медиком и тремя украинскими военнослужащими чуть не закончился перестрелкой. По словам медика ВСУ Анастасии Муцей, на передовую отправляют совершенно неподготовленных людей.

Медик ВСУ Муцей призналась, что хотела расстрелять трёх украинских "дедов"
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам Муцей, конфликт произошёл, когда три "деда" — пожилые украинцы, которых принудительно мобилизуют в ВСУ, остановились под самым обстрелом и отказались продвигаться дальше.

"Я думала, я их расстреляю. Он остановился там, где нельзя останавливаться, где постоянно обстреливают, и я сняла оружие с предохранителя. Сказала: "Если ты сейчас не встанешь, я стрельну и пойду дальше". И он встал и пошёл", — заявила медик ТСН.

По её словам, на передовую отправляют людей, которые не знают, как пользоваться оружием, как перезарядить пулемёт или автомат. Как уточнила медик, при ней один из боевиков подорвался на гранате. так как не знал, как "её выкрутить".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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