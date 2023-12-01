Раскрыты подробности причастности СБУ к взрыву на БАМе

Диверсанты СБУ подорвали шедший по Байкало-Амурской магистрали поезд, сообщает CNN в четверг. Подробности операции телеканал узнал у источников в украинских спецслужбах.

Фото: РЖД-Партнёр

Инцидент произошёл в ночь на 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги, во время движения грузового состава по Северомуйскому тоннелю.

"Взрыв — очередная успешная спецоперация СБУ", — прокомментировал собеседник CNN.

Официального подтверждения этой информации ни с российской стороны, ни с украинской нет.

"Четыре взрывных устройства были взорваны во время движения грузового поезда", — уточнил источник.

На протяжении последних месяцев киевский режим ведёт диверсионную деятельность на территории России, чтобы ослабить её изнутри, добавляется в материале.