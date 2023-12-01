МО: мотострелки уничтожили иностранных наёмников под Угледаром

Мотострелки Вооружённых сил РФ ликвидировали несколько иностранных наёмников под Угледаром в зоне специальной военной операции на Украине. Как доложили в пресс-службе Минобороны РФ, наёмников ликвидировали мотострелки группировки войск "Восток".

Фото: www.mk.ru

"Мотострелки одного из соединений группировки войск "Восток" в ходе ведения активной обороны в течение суток отразили четыре атаки подразделений ВСУ в боях под Угледаром на Южнодонецком направлении специальной военной операции", — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, отмечается, что на одном из участков обороны шесть бойцов с командиром взвода из Забайкальского края с позывным "Гавз", поддерживаемые огнём артиллерии и миномётов, отбили атаки превосходящих сил врага. В результате были уничтожены три автомобиля-пикапа неприятеля, в которых вместе с украинскими военными находились иностранные наёмники.

Благодаря проявленным бойцами мужеству и отваге, а также слаженным и грамотным действиям военных, им удалось выйти из этого боя без потерь.