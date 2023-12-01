Издание The Times: "Европа будет сметена в войне с Россией"

Если случится война, то Россия сметёт Европу.

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Таков итог Берлинской конференции по безопасности, которая завершилась в последний день осени, 30 ноября.

Во всяком случае американское издание The Times вынесло именно такой тезис в заголовке статьи, посвященной данной конференции.

Европа не готова к войне с Российской Федерацией и в этом конфликте находится под серьезной угрозой, точно также, как Римская империя была уничтожена Наполеоном, пишет немецкий эксперт Зенке Нейтцель.

Аналитик предупреждает, что к войне с Москвой не готовы ни экономика Германии, ни логистика, ни Бундесвер. И если начать готовиться к такому противостоянию, то на это нужно не менее 15 лет. Кстати, на мероприятии действующие и бывшие генералы ФРГ полностью подтвердили такую точку зрения.