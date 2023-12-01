Суконкин допустил начало масштабного наступления ВС РФ зимой

Военный аналитик Алексей Суконкин считает, что предстоящей зимой российская армия перейдёт в масштабное наступление в зоне специальной военной операции на Украине. Говоря об этом, он вспомнил опыт Красной армии в финской войне.

Фото: mil.ru

"Вспомните финскую войну, или Зимнюю войну, когда РККА, несмотря на лютый мороз, прорвала одну из мощнейших, если не лучшую в мире на тот момент, оборонительную линию Маннергейма", — отметил военный эксперт в беседе с порталом NEWS.ru.

В то же время, по словам обозревателя, в конце января 2023 года бойцы Вооружённых сил РФ брали под контроль Соледар. Причём, город занимали в лютую стужу.

Так что, делая вывод, Суконкин сообщил, что слова о невозможности войск наступать зимой являются мифом. Самое главное, по мнению военного аналитика — чтобы армия снабжалась на должном уровне. Также не надо ориентироваться на погоду.