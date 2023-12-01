Российский министр обороны Сергей Шойгу н совещании с руководством ВС РФ заявил, что эффективные действия российской армии в зоне СВО снизили активность ВСУ.
Соответствующее заявление Шойгу сделал 1 декабря.
"Боевые возможности ВСУ значительно снижены", — отметил он.
Также Шойгу добавил, что полная мобилизация на Украине и помощь от западных стран никак не изменили ситуацию на фронте в сторону Украины.
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