В зоне СВО погиб герой клипа на песню "Тает лед", рядовой Денис Степанов

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб рядовой Денис Степанов, известный по клипу на песню "Тает лёд" группы "Грибы" с Украины. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба через социальную сеть "ВКонтакте".

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Он выразил свои соболезнования семье и близким погибшего Степанова. Рядовой служил в рядах ВС Российской Федерации на должности помощника гранатомётчика в стрелковом отделении.

Музыкальная группа "Грибы" была основана в Киеве в 2016 году, но в конце 2017 года прекратила своё существование. Клип на песню "Тает лёд" на данный момент набрал 268 миллионов просмотров.