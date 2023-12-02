Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школьница из Москвы попыталась откосить от контрольной, выпив уксус
Учёные заявили, что пластик и бытовая химия приводят к эпидемии ожирения
СКР РФ: подозреваемые в похищении 8-летней девочки под Калугой имели судимость
Эксперты назвали детали, которые запрещено менять без разрешения ГИБДД
Лионель Месси заявил, что зол на Левандовского
Глава Крыма Аксёнов: Зеленский нагло врёт о "возвращении" полуострова
Военспец Кнутов: желанием возвести оборонительные сооружения Зеленский копирует Суровикина
Три симптома, с которыми надо бежать к врачу: слабость, сухость во рту и частые ночные позывы к мочеиспусканию
Три ошибки, которые люди делают утром: фруктовый завтрак, недостаток воды, быстрые каши

В зоне СВО погиб герой клипа на песню "Тает лед", рядовой Денис Степанов

Силовые структуры

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб рядовой Денис Степанов, известный по клипу на песню "Тает лёд" группы "Грибы" с Украины. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба через социальную сеть "ВКонтакте".

В зоне СВО погиб герой клипа на песню "Тает лед", рядовой Денис Степанов
Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Он выразил свои соболезнования семье и близким погибшего Степанова. Рядовой служил в рядах ВС Российской Федерации на должности помощника гранатомётчика в стрелковом отделении.

Музыкальная группа "Грибы" была основана в Киеве в 2016 году, но в конце 2017 года прекратила своё существование. Клип на песню "Тает лёд" на данный момент набрал 268 миллионов просмотров.

Грибы - Тает Лёд
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Заявление про СВО, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Анжелика Варум
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Сатановский прервал молчание и сделал заявление о бунте против Путина
Федеральный канал не пустил в эфир актёра — участника СВО из-за бейсболки
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Последние материалы
Эксперты назвали детали, которые запрещено менять без разрешения ГИБДД
Лионель Месси заявил, что зол на Левандовского
Глава Крыма Аксёнов: Зеленский нагло врёт о "возвращении" полуострова
Военспец Кнутов: желанием возвести оборонительные сооружения Зеленский копирует Суровикина
Три симптома, с которыми надо бежать к врачу: слабость, сухость во рту и частые ночные позывы к мочеиспусканию
Три ошибки, которые люди делают утром: фруктовый завтрак, недостаток воды, быстрые каши
Экс-аналитик ЦРУ: Бёрнс предложил Зеленскому работу в США
Сахар может стать отличным стимулятором для проращивания семян овощей
Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев музыкой и антиукраинскими выкриками
Вице-спикер сейма Босак: конфликт Польши Украины никак не связан с СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников