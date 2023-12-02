В зоне специальной военной операции (СВО) погиб рядовой Денис Степанов, известный по клипу на песню "Тает лёд" группы "Грибы" с Украины. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба через социальную сеть "ВКонтакте".
Он выразил свои соболезнования семье и близким погибшего Степанова. Рядовой служил в рядах ВС Российской Федерации на должности помощника гранатомётчика в стрелковом отделении.
Музыкальная группа "Грибы" была основана в Киеве в 2016 году, но в конце 2017 года прекратила своё существование. Клип на песню "Тает лёд" на данный момент набрал 268 миллионов просмотров.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.