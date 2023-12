В зоне специальной военной операции (СВО) погиб рядовой Денис Степанов, известный по клипу на песню "Тает лёд" группы "Грибы" с Украины. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба через социальную сеть "ВКонтакте".

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0