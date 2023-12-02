Ходаковский о заявлении Херша о тайных переговорах РФ и Украины: увидим настоящее НАТО у порога

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Александр Ходаковский прокомментировал статью журналиста США Сеймура Херша о том, российские и украинские военные ведут переговоры о мирном завершении конфликта.

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Комбат "Востока" высказался о словах американского журналиста по поводу того, высшее командование ВС РФ и ВСУ обсуждают возможность втупления Украины в НАТО в обмен на завоёванные территории.

Военачальник не верит в обещания Украины.

"Через время мы можем увидеть настоящее НАТО у самого порога", — написал полковник в своём Telegram-канале.

Ходаковский привёл в пример Турцию, которая, являясь членом НАТО, пережила несколько переворот против Реджепа Эрдогана.