Александр Ходаковский прокомментировал статью журналиста США Сеймура Херша о том, российские и украинские военные ведут переговоры о мирном завершении конфликта.
Комбат "Востока" высказался о словах американского журналиста по поводу того, высшее командование ВС РФ и ВСУ обсуждают возможность втупления Украины в НАТО в обмен на завоёванные территории.
Военачальник не верит в обещания Украины.
"Через время мы можем увидеть настоящее НАТО у самого порога", — написал полковник в своём Telegram-канале.
Ходаковский привёл в пример Турцию, которая, являясь членом НАТО, пережила несколько переворот против Реджепа Эрдогана.
"Принадлежность Украины к блоку, случись там хоть вселенский потоп, свяжет нам руки намертво", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.