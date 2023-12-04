ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском

Согласно информации, переданной представителем Добровольческого штурмового корпуса "Экспедиционный" (ДШК Э), подразделения этого корпуса перекрыли последнюю трассу, которой ВСУ осуществляло снабжение в районе Артёмовска и Соледара. Об этом сообщил ТАСС помощник командира отряда "Енисей" Алексей Селиванов.

В понедельник четыре колонны подразделений ДШК Э вышли на дорогу Артёмовск — Часов Яр.

"Бригады "Север" и "Восток V", казачий отряд "Енисей" и отряд "Невский" перекрыли последнюю дорогу снабжения для украинской бахмутско-соледарской группировки", — отметил Селиванов.

По словам Селиванова, солдаты ВСУ уже начали обращаться по радио "Волга" с вопросом о возможности сдаться в плен. Однако заградотряды, минные поля и украинские дроны препятствуют этому, поэтому украинским военным приходится ждать ночное время, чтобы попытаться прорваться. Офицер отметил, что контроль над этой трассой открывает дорогу на Краматорск.