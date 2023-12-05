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США запретили Европе обсуждать с Киевом вступление в альянс

Силовые структуры

Все разговоры по вступлению Украины в Североатлантический блок НАТО раздражают элиты Соединённых Штатов.

США запретили Европе обсуждать с Киевом вступление в альянс
Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его информации, американский госсекретарь Энтони Блинкен запретил европейским лидерам обсуждать данную тему с киевской властью.

"Никакого НАТО не будет. Будут какие-то движения в альянс. Мы получаем некоторые снисхождения…" — цитирует нардепа Гончаренко издание "Страна".

Что это за "движения", депутат Рады не пояснил.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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