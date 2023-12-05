Все разговоры по вступлению Украины в Североатлантический блок НАТО раздражают элиты Соединённых Штатов.
Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
По его информации, американский госсекретарь Энтони Блинкен запретил европейским лидерам обсуждать данную тему с киевской властью.
"Никакого НАТО не будет. Будут какие-то движения в альянс. Мы получаем некоторые снисхождения…" — цитирует нардепа Гончаренко издание "Страна".
Что это за "движения", депутат Рады не пояснил.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.