США запретили Европе обсуждать с Киевом вступление в альянс

Все разговоры по вступлению Украины в Североатлантический блок НАТО раздражают элиты Соединённых Штатов.

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Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его информации, американский госсекретарь Энтони Блинкен запретил европейским лидерам обсуждать данную тему с киевской властью.

"Никакого НАТО не будет. Будут какие-то движения в альянс. Мы получаем некоторые снисхождения…" — цитирует нардепа Гончаренко издание "Страна".

Что это за "движения", депутат Рады не пояснил.