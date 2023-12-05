Леонков: РСЗО обеспечат быстроту действий морской пехоты

Военный аналитик Алексей Леонков рассказал об усилении морской пехоты в России. По его словам, реактивные системы залпового огня (РСЗО) смогут обеспечить быстроту действий морской пехоты.

Фото: discover24.ru

В частности, атакующий потенциал соединений должны усиливать новые батальоны и роты, к которым также относится и морская пехота. Именно в таких условиях, по мнению Леонкова, российских морпехам следует действовать быстро. Это как раз и смогут обеспечить РСЗО "Торнадо-Г" и гаубицы "Мальва" на колёсном шасси.

"Системы РСЗО "Торнадо-Г" и гаубицы "Мальва" на колёсном шасси обеспечат это. "Торнадо-Г" благодаря электронике быстрее, чем "Грады", наводятся на цели, а значит, тратят меньше времени на нанесение удара. Колёсные "Мальвы" позволят вести манёвренные боевые действия", — пояснил свою точку зрения военный эксперт.

При этом Леонков обратил внимание на то, что эти боевые машины в разы быстрее гусеничных САУ, а значит, они смогут быстро выйти на позиции, нанести удар и после покинуть опасный район.