На Украине русские ликвидировали ещё одного польского наёмника

В зоне специальной военной операции на Украине российская армия ликвидировала очередного польского наёмника.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

Экс-сотруднику Люблинского горсовета Николаю Мялковскому было 28 лет. В Польше он работал в отделе стратегии и предпринимательства, в его компетенцию входило и академическое сотрудничество.

С началом спецоперации он изъявил желание отправиться убивать русских. Теперь будет похоронен как "наёмный убийца за деньги".