В зоне специальной военной операции на Украине российская армия ликвидировала очередного польского наёмника.
Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".
Экс-сотруднику Люблинского горсовета Николаю Мялковскому было 28 лет. В Польше он работал в отделе стратегии и предпринимательства, в его компетенцию входило и академическое сотрудничество.
С началом спецоперации он изъявил желание отправиться убивать русских. Теперь будет похоронен как "наёмный убийца за деньги".
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.