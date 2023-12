Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Брянскую область 6 декабря. Соответствующую информацию приводит губернатор региона Александр Богомаз. Его сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.