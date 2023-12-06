Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Брянскую область 6 декабря. Соответствующую информацию приводит губернатор региона Александр Богомаз. Его сообщение опубликовано в Telegram-канале.
Отмечается, что обстрел проводился по поселку Суземка, пострадавших и убитых нет.
"После обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Обследование территории поселка продолжается в настоящее время оперативными службами.
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