Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область 6 декабря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Брянскую область 6 декабря. Соответствующую информацию приводит губернатор региона Александр Богомаз. Его сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что обстрел проводился по поселку Суземка, пострадавших и убитых нет.

"После обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Обследование территории поселка продолжается в настоящее время оперативными службами.

Ранее мы сообщали: в Британии заявили, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Марьинки. Hоссийским военным удалось занять большую часть населённого пункта.