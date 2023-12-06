Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Житель Омска отправил незнакомой девушке "нюдсы" и стал фигурантом уголовного дела
Google создаёт прямые стыки в России, чтобы сохранить доступ ко всем серверам
В Свердловской области от переохлаждения погиб полуторагодовалый мальчик
Госдума единогласно запретила мобильные телефоны в школе
"Царьград": закон об оскорблении чувств женщин — нелепый жест в сторону Запада
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский поставлял ХАМАС западное вооружение
В России разработали комплекс обнаружения беспилотников "Антидрон"
В Совфеде оценили прогноз сенатора США о российском Киеве
Newsweek: Зеленский столкнулся с чередой неудач

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область 6 декабря

Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Брянскую область 6 декабря. Соответствующую информацию приводит губернатор региона Александр Богомаз. Его сообщение опубликовано в Telegram-канале.

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область 6 декабря
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Отмечается, что обстрел проводился по поселку Суземка, пострадавших и убитых нет.

"После обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Обследование территории поселка продолжается в настоящее время оперативными службами.

Ранее мы сообщали: в Британии заявили, что ВС РФ взяли под контроль большую часть Марьинки. Hоссийским военным удалось занять большую часть населённого пункта.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Певица Алла Пугачёва призналась, что почувствовала себя плохо в магазине на Кипре
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
Дарья Асламова: "Армения предала и продала Карабах" Дарья Асламова Призыв генерала Милли "резать русских" рождён его личным страхом Олег Володин Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом Михаил Плисюк
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
"Приглушил" из пулемёта: российский военный рассказал, как справился со снайпером ВСУ
"Приглушил" из пулемёта: российский военный рассказал, как справился со снайпером ВСУ
Последние материалы
Дарья Асламова: "Армения предала и продала Карабах"
В Совфеде оценили прогноз сенатора США о российском Киеве
Роспотребнадзор: в России зафиксированы первые случаи микоплазменной инфекции
Глава Пентагона Остин поддержал вступление Швеции в НАТО
В Британии заметили признак отказа союзников от поддержки Украины
Глава Минздрава рассказал о том, что микоплазменная инфекция поддается контролю, а недостатка в эффективных препаратах против неё нет
Байден дал странное объяснение своему участию в президентских выборах-2024
В Москве умерла известная российская актриса Елена Корнилова
Экс-премьер Азаров: Зеленский списал все неудачи ВСУ на Залужного
Раскрыты причины отмены выступления Зеленского в Конгрессе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников