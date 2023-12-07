В Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что 21-летний житель региона задержан по подозрению в организации поджогов на объектах транспортной инфраструктуры в 15 субъектах страны.

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Фигурант был на связи с украинскими спецслужбами. Он общался с ними через мессенджеры, после этого стал получать указания по поиску лиц, которые должны были взрывать транспортные средства.

Благодаря оперативному реагированию, правоохранители предотвратили пять поджогов и задержали десять исполнителей.

Ранее мы сообщали о том, что политолог Марков предположил, что рынки в России поджигают СБУ.