Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что 21-летний житель региона задержан по подозрению в организации поджогов на объектах транспортной инфраструктуры в 15 субъектах страны.
Фигурант был на связи с украинскими спецслужбами. Он общался с ними через мессенджеры, после этого стал получать указания по поиску лиц, которые должны были взрывать транспортные средства.
Благодаря оперативному реагированию, правоохранители предотвратили пять поджогов и задержали десять исполнителей.
Ранее мы сообщали о том, что политолог Марков предположил, что рынки в России поджигают СБУ.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.