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В Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта

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Силовые структуры » МВД

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что 21-летний житель региона задержан по подозрению в организации поджогов на объектах транспортной инфраструктуры в 15 субъектах страны.

В Калининградской области задержали готовившего теракт диверсанта
Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Фигурант был на связи с украинскими спецслужбами. Он общался с ними через мессенджеры, после этого стал получать указания по поиску лиц, которые должны были взрывать транспортные средства.

Благодаря оперативному реагированию, правоохранители предотвратили пять поджогов и задержали десять исполнителей.

Ранее мы сообщали о том, что политолог Марков предположил, что рынки в России поджигают СБУ.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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