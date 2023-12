Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обратил внимание, что российские войска в зоне специальной военной операции на Украине перехватили инициативу. По его словам, армия России нанесла противнику стратегическое поражение.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.