Риттер: ВС РФ нанесли ВСУ стратегическое поражение

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обратил внимание, что российские войска в зоне специальной военной операции на Украине перехватили инициативу. По его словам, армия России нанесла противнику стратегическое поражение.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Контрнаступление ВСУ закончилось, и это стало стратегическим поражением для Украины и коллективного Запада. Думаю, мы увидим, как Россия, нейтрализовав украинский удар, будут медленно переходить в собственное наступление и начнет оказывать давление", — считает Риттер.

В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong экс-разведчик ВС США предположил, что российские войска могут ударить там, где у противника сконцентрировано наименьшее количество подразделений. Так что в итоге украинским формированиям придётся вновь перебрасывать свои резервы, которых у них почти не осталось.