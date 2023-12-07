Арестович* назвал убийство Кивы "операцией возмездия" в тылу противника

Алексей Арестович* высказался об обийстве Ильи Кивы и заявил, СБУ доказала, что способна проводить "операции возмездия" в тылу противника.

Фото: Wikipedia by Sandlerdarina is licensed under CC BY-SA 4.0

Украинский военный аналитик прокомментировал ликвидацию экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который был убит в Подмосковье.

Экс-помощник офиса Владимира Зеленского отметил, что его удивляет слишком быстрая реакция ГУР МОУ, которое приписало себе данное убийство.

"Попытки ГУРа медийно перехватывать чужие заслуги, начиная с Крымского моста, давно вызывает у меня стойкое удивление", — написал Арестович* в своём Telegram-канале.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.