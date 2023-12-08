В Москве арестовали хакера по делу о продаже личных данных россиян

Басманный суд Москвы арестовал Евгения Шитикова, подозреваемого в незаконном доступе к базе данных МВД. Сейчас о находится в СИЗО.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Евгений Шитиков обвиняется в незаконном доступе к информационным базам МВД. Его арест продлится до 6 февраля 2024 года. Шиткову грозит заключение до семи лет.

Следствие установило, что он помогал продавать бывшим сотрудникам полиции охраняемую информацию.

Во время обыска в квартире обвиняемого были найдены записи из банка данных МВД РФ. Отмечается, что вместе с соучастниками хакер рассылал сведения. В условиях СВО это создало угрозу тяжких преступлений против граждан России.

Ранее сообщалось, что живущую в Канаде россиянку приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки об армии.