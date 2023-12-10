Минобороны РФ впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М в ходе СВО

В ходе операции на Донецком направлении модернизированные вертолеты Ка-52М успешно нанесли удар по позициям ВСУ, говорится в первом сообщении Министерства обороны РФ о применении этой техники в зоне СВО.

Фото: Официальный Telegram-канал Минобороны России

Экипажи армейской авиации в составе ударной группы использовали неуправляемые авиационные ракеты для поражения опорных пунктов и живой силы противника. Операция осуществлялась в рамках поддержки подразделений Сухопутных войск, следуя координатам, предоставленным авиационным наводчиком. В результате успешной атаки были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

Летчик вертолета Ка-52М с позывным "Оса" подчеркнул отсутствие сопротивления со стороны противника, отметив, что возвращение экипажей после выполнения задачи прошло без происшествий.

В этом году уже публиковалась информация о применении этих модернизированных вертолетов в зоне СВО, включая использование ракет "Изделие 305", сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Украина объяснила США провал наступления отсутствием поддержки с воздуха.