В ходе операции на Донецком направлении модернизированные вертолеты Ка-52М успешно нанесли удар по позициям ВСУ, говорится в первом сообщении Министерства обороны РФ о применении этой техники в зоне СВО.
Экипажи армейской авиации в составе ударной группы использовали неуправляемые авиационные ракеты для поражения опорных пунктов и живой силы противника. Операция осуществлялась в рамках поддержки подразделений Сухопутных войск, следуя координатам, предоставленным авиационным наводчиком. В результате успешной атаки были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.
Летчик вертолета Ка-52М с позывным "Оса" подчеркнул отсутствие сопротивления со стороны противника, отметив, что возвращение экипажей после выполнения задачи прошло без происшествий.
В этом году уже публиковалась информация о применении этих модернизированных вертолетов в зоне СВО, включая использование ракет "Изделие 305", сообщают РИА Новости.
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