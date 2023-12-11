МИД: трибунал для украинского режима обнародует преступления Зеленского, Ермака и Резникова

По поводу трибунала над лидерами Украины идут активные дискуссии, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он уточнил, что механизм наказания будет чётко проработан.

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Как подчеркнул Мирошник, чем ближе окончание СВО и победа России, тем больше политиков приходят к мнению о необходимости проработать чёткий механизм для трибунала над лидерами киевского режима.

"Каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут Зеленский, Ермак, Резников и далее по списку…" — пояснил белорусскому телеканалу СТВ посол.

Как уточнил Мирошник, сейчас процесс обсуждения данного механизма идёт достаточно активно. Работать он будет не только в судебной системе, но и политически-информационном поле.