Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что Киев находится в критической ситуации и пора готовиться к плохим новостям.
Это было скзано не просто так, покольку объёмы помощи Украине снижаются, прокомментировал слов генсека альянса
военный эксперт Виктор Баранец.
"По этому вопросу уже грызутся в Конгрессе США, грызутся и в правительстве Германии и так далее. Теперь посмотрим на ВПК. Военно-промышленные комплексы и США, и Германии, и Франции уже не могут прыгнуть выше головы. Это тоже моменты, которые наверняка учитывал Столтенберг", — отметил обозреватель, напомнив, что обещанных ВСУ систем ПВО и самолётов нет и пока не будет.
Баранец подчёркивает, что даже все это и смогут доставить, но воевать на этом будет некому. Говоря о "плохих новостях", Столтенберг отлично понимает слабую перспективу мощной линии обороны ВСУ, о которой скзазал Зеленский.
Генсек прекрасно понимает, что ВС РФ будут мешать этому строительству, не давая врагу её построить и закрепиться там. Это же произойдёт на и украинских оборонных заводах, которые Запад хочет строить там, пишет "Военное дело"
А вот Россия ожила, наращивает выпуск вооружений. У РФ в тылу готовятся части, в том числе части прорыва. А это признак того, что Россия собирается наступать, подытожил Баранец.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.