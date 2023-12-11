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Предсказывая Украине плохие новости, Столтенберг понял, что Киеву конец

Силовые структуры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что Киев находится в критической ситуации и пора готовиться к плохим новостям.

Предсказывая Украине плохие новости, Столтенберг понял, что Киеву конец
Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

Это было скзано не просто так, покольку объёмы помощи Украине снижаются, прокомментировал слов генсека альянса
военный эксперт Виктор Баранец.

"По этому вопросу уже грызутся в Конгрессе США, грызутся и в правительстве Германии и так далее. Теперь посмотрим на ВПК. Военно-промышленные комплексы и США, и Германии, и Франции уже не могут прыгнуть выше головы. Это тоже моменты, которые наверняка учитывал Столтенберг", — отметил обозреватель, напомнив, что обещанных ВСУ систем ПВО и самолётов нет и пока не будет.

Баранец подчёркивает, что даже все это и смогут доставить, но воевать на этом будет некому. Говоря о "плохих новостях", Столтенберг отлично понимает слабую перспективу мощной линии обороны ВСУ, о которой скзазал Зеленский.

Генсек прекрасно понимает, что ВС РФ будут мешать этому строительству, не давая врагу её построить и закрепиться там. Это же произойдёт на и украинских оборонных заводах, которые Запад хочет строить там, пишет "Военное дело"

А вот Россия ожила, наращивает выпуск вооружений. У РФ в тылу готовятся части, в том числе части прорыва. А это признак того, что Россия собирается наступать, подытожил Баранец.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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