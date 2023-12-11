Предсказывая Украине плохие новости, Столтенберг понял, что Киеву конец

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявил, что Киев находится в критической ситуации и пора готовиться к плохим новостям.

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Это было скзано не просто так, покольку объёмы помощи Украине снижаются, прокомментировал слов генсека альянса

военный эксперт Виктор Баранец.

"По этому вопросу уже грызутся в Конгрессе США, грызутся и в правительстве Германии и так далее. Теперь посмотрим на ВПК. Военно-промышленные комплексы и США, и Германии, и Франции уже не могут прыгнуть выше головы. Это тоже моменты, которые наверняка учитывал Столтенберг", — отметил обозреватель, напомнив, что обещанных ВСУ систем ПВО и самолётов нет и пока не будет.

Баранец подчёркивает, что даже все это и смогут доставить, но воевать на этом будет некому. Говоря о "плохих новостях", Столтенберг отлично понимает слабую перспективу мощной линии обороны ВСУ, о которой скзазал Зеленский.

Генсек прекрасно понимает, что ВС РФ будут мешать этому строительству, не давая врагу её построить и закрепиться там. Это же произойдёт на и украинских оборонных заводах, которые Запад хочет строить там, пишет "Военное дело"

А вот Россия ожила, наращивает выпуск вооружений. У РФ в тылу готовятся части, в том числе части прорыва. А это признак того, что Россия собирается наступать, подытожил Баранец.