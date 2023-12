ФСБ задержало агентов СБУ после терактов в Крыму

ФСБ РФ заявила, что выявила крупную террористическую украинской сеть, действующую на территории Крыма. Организация совершала теракты и диверсии, а также покушалась на жизни должностных лиц при правительстве и на военных.

Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.