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ФСБ задержало агентов СБУ после терактов в Крыму

Силовые структуры » МВД

ФСБ РФ заявила, что выявила крупную террористическую украинской сеть, действующую на территории Крыма. Организация совершала теракты и диверсии, а также покушалась на жизни должностных лиц при правительстве и на военных.

ФСБ задержало агентов СБУ после терактов в Крыму
Фото: "Ялта / Yalta, Crimea" by sovraskin is licensed under CC BY 2.0.

ФСБ РФ сообщает, что среди задержанных были глава республики Аксенов, спикер парламента Крыма Талипов, а также бывший депутат Украины Царев.

Также органы безопасности предотвратили 14 диверсий. Среди них — взрывы шести зон на железных дорогах, а также два объекта оборудования, распределяющего газ, три электроподстанции и три транспортных средства.

Отмечается что федералы нашли 15 тайников, которые ранее подготовили украинские террористы. Также речь идёт о 37 взрывных устройствах и около 200 кг взрывоопасных веществ, которые были изъяты.

В настоящее время 10 лиц осудили, задержали 18 агентов СБУ, обвиняемых в совершении пяти терактов на железнодорожных путях в нескольких районах Крыма.

Ранее сообщалось, что полиция Семфирополя выясняет причины взрыва в центре города. В Симферополе у кабинета нотариуса сработало самодельное взрывное устройство, которое туда подложили неизвестные, активировав впоследствии при помощи радиоуправляемого устройства.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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