Российский полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о многократном превосходстве российского оружия над украинским. По его словам, в частности, абсолютное превосходство у российской армии перед боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в бронетанковой технике и авиации.
"В артиллерии превосходство по положению где-то, наверное, 15/1, по силам и средствам разведки мы их превосходим в техническом виде, я имею в виду радиоразведку, космическую разведку. То есть любую технику, вооружение взять — мы их превосходим", — добавил военный аналитик. Его слова приводит издание "Известия".
Кроме того, Матвийчук обратил внимание, что сегодня Украине приходится держаться на тех запасах, которые передали им государства-члены НАТО. При таком раскладе сам специалист смутно представляет, как ВСУ смогут и дальше противостоять РФ в зоне спецоперации — в особенности, когда полностью исчерпают переданные Североатлантическим альянсом резервы.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.