Матвийчук: РФ превосходит Украину по любому типу вооружений

Российский полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о многократном превосходстве российского оружия над украинским. По его словам, в частности, абсолютное превосходство у российской армии перед боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) в бронетанковой технике и авиации.

Фото: https://en.defence-ua.com/news/russians_installed_the_s_60_anti_aircraft_gun_on_the_mt_lb_armored_vehicle-6624.html

"В артиллерии превосходство по положению где-то, наверное, 15/1, по силам и средствам разведки мы их превосходим в техническом виде, я имею в виду радиоразведку, космическую разведку. То есть любую технику, вооружение взять — мы их превосходим", — добавил военный аналитик. Его слова приводит издание "Известия".

Кроме того, Матвийчук обратил внимание, что сегодня Украине приходится держаться на тех запасах, которые передали им государства-члены НАТО. При таком раскладе сам специалист смутно представляет, как ВСУ смогут и дальше противостоять РФ в зоне спецоперации — в особенности, когда полностью исчерпают переданные Североатлантическим альянсом резервы.