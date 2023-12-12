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США предупредили Украину о возможных масштабных потерях

Силовые структуры » Военные новости

Провал контрнаступления ВСУ вынудил искать новые стратегии, сейчас представители киевской власти занимаются этим совместно с американскими союзниками. Об этом в понедельник рассказала The New York Times со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

США предупредили Украину о возможных масштабных потерях
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Ставки высоки", утверждает издание, необходимы срочные решения. Именно за этим Владимир Зеленский прибыл в США на "спешно организованную" встречу с Джо Байденом.

Заокеанские партнёры киевского режима советуют консервативную стратегию, в основе которой — удержание позиций, занятых ВСУ, и их укрепление, а также накопление ресурсов в течение как минимум ближайшего года. Украинцы не согласны: они настроены на прорыв "в надежде привлечь внимание всего мира".

По мнению собеседников газеты, украинские военачальники не осознают, несколько "нереалистичны" их амбиции, особенно с учётом неясных перспектив дальнейшей американской помощи.

"Американские официальные лица говорят, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть", — говорится в статье.

И в этом случае ВСУ ждёт совершенно удручающее будущее — 2024 год "может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны", когда тысячи молодых людей погибли, а линии фронта почти не изменились, заключает NYT.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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