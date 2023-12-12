Провал контрнаступления ВСУ вынудил искать новые стратегии, сейчас представители киевской власти занимаются этим совместно с американскими союзниками. Об этом в понедельник рассказала The New York Times со ссылкой на источники из числа официальных лиц.
"Ставки высоки", утверждает издание, необходимы срочные решения. Именно за этим Владимир Зеленский прибыл в США на "спешно организованную" встречу с Джо Байденом.
Заокеанские партнёры киевского режима советуют консервативную стратегию, в основе которой — удержание позиций, занятых ВСУ, и их укрепление, а также накопление ресурсов в течение как минимум ближайшего года. Украинцы не согласны: они настроены на прорыв "в надежде привлечь внимание всего мира".
По мнению собеседников газеты, украинские военачальники не осознают, несколько "нереалистичны" их амбиции, особенно с учётом неясных перспектив дальнейшей американской помощи.
"Американские официальные лица говорят, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть", — говорится в статье.
И в этом случае ВСУ ждёт совершенно удручающее будущее — 2024 год "может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны", когда тысячи молодых людей погибли, а линии фронта почти не изменились, заключает NYT.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.