Провал контрнаступления ВСУ вынудил искать новые стратегии, сейчас представители киевской власти занимаются этим совместно с американскими союзниками. Об этом в понедельник рассказала The New York Times со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.