Балицкий: ВС РФ значительно продвинулись вперёд у Новопокровки

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска продвинулись в районе населённого пункта Новопокровка. Кроме того, по словам главы региона, обстановка на данном направлении в зоне специальной военной операции на Украине остаётся стабильно напряжённой. Однако российские войска не только продолжают удерживать оборону, но и поступательно продвигаются вперёд.

Фото: Минобороны РФ

"Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки. Конечно, не прекращаются обстрелы наших населённых пунктов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения: Полог, Токмака, Васильевки. За сутки противник совершил более 90 обстрелов гражданской инфраструктуры", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что в результате украинские военнослужащие несут значительные потери. ВСУ выводят со своих позиций части, которые несут значительные потери, поэтому их подразделения нуждаются в восстановлении боеспособности.