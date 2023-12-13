В Купянске ликвидирован Роман Януш, расстрелявший российских военнослужащих

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский националист Роман Януш был ликвидирован в Купянске. Об этом сообщает Telegram-канал "На самом деле в Харькове".

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Уничтоженный радикал был участником расстрелов пленных солдат ВС РФ, а также убийств мирных жителей в Харьковской области. Обстоятельства смерти Януша не разглашаются.

Факты массового применения пыток в отношении россиян на Украине признаются даже представителями ООН. Однако, как подчеркнул член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод, украинские власти так и не наказали тех, кто "публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных".

Военных ВСУ неоднократно обвиняли в расстрелах пленных. Например, в ноябре прошлого года Минобороны РФ заявило об убийстве десяти российских солдат.