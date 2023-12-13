Украинский националист Роман Януш был ликвидирован в Купянске. Об этом сообщает Telegram-канал "На самом деле в Харькове".
Уничтоженный радикал был участником расстрелов пленных солдат ВС РФ, а также убийств мирных жителей в Харьковской области. Обстоятельства смерти Януша не разглашаются.
Факты массового применения пыток в отношении россиян на Украине признаются даже представителями ООН. Однако, как подчеркнул член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод, украинские власти так и не наказали тех, кто "публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных".
Военных ВСУ неоднократно обвиняли в расстрелах пленных. Например, в ноябре прошлого года Минобороны РФ заявило об убийстве десяти российских солдат.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.