ВСУ перебрасывает личный состав из-под Артемовска под Донецк

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил разведданные о перемещении украинских войск на Донецком направлении спецоперации.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

В беседе с ТАСС Ян Гагин рассказал о новых маневрах противника. ВСУ перебрасывает под столицу ДНР личный состав из-под Артемовска.

По данным разведки, пока численность переброшенных сил составляет около роты, отметил Гагин.

По его мнению, такой маневр противника напрямую связан с большими потерями в живой силе и технике, которые ВСУ несут на стратегическом Донецком направлении.

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