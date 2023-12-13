Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил разведданные о перемещении украинских войск на Донецком направлении спецоперации.
В беседе с ТАСС Ян Гагин рассказал о новых маневрах противника. ВСУ перебрасывает под столицу ДНР личный состав из-под Артемовска.
По данным разведки, пока численность переброшенных сил составляет около роты, отметил Гагин.
По его мнению, такой маневр противника напрямую связан с большими потерями в живой силе и технике, которые ВСУ несут на стратегическом Донецком направлении.
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