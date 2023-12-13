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ВСУ перебрасывает личный состав из-под Артемовска под Донецк

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Силовые структуры » Военные новости

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил разведданные о перемещении украинских войск на Донецком направлении спецоперации.

ВСУ перебрасывает личный состав из-под Артемовска под Донецк
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

В беседе с ТАСС Ян Гагин рассказал о новых маневрах противника. ВСУ перебрасывает под столицу ДНР личный состав из-под Артемовска.

По данным разведки, пока численность переброшенных сил составляет около роты, отметил Гагин.

По его мнению, такой маневр противника напрямую связан с большими потерями в живой силе и технике, которые ВСУ несут на стратегическом Донецком направлении.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российским трудовым коллективам перевести дневной заработок бойцам СВО к Новому году.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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