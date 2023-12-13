MilTimes: 10 видов самого грозного оружия армии России - от "Буратино" до "Ланцетов"

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Топ-10 российского оружия, которое ненавидят украинцы, создан в результате анализа более чем 490 чатов и 1538 украинских каналов и сообществ, проведённый MilTimesNews.

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

Соцмедиа анализировались на предмет упоминания вооружений в максимально негативной коннотации - о чём сообщили создатели специализированное военной рассылки.

Итак, в топ-10 самого страшного (по восприятию в соцмедиа) для ВСУ оружия вошли:

Российские артиллерийские системы, в том числе самоходные, Все модификации ТОС (ТОС-1А "Солнцепёк", ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 "Тосочка" и т.д.). Вертолёты и самолёты ВКС РФ (обсуждались Су-24, Су-25, Су-34, Су-35 и Ка-52). Все виды беспилотников (разведывательные и камикадзе-FPV, "Ланцеты", "Герани", "Герани-2"). Бомбы КАБ, ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр". Танки ВС РФ. Тяжёлая штурмовая пехота (включая т.н. отряды "Шторм Z"). Мины, в том числе самодельные модификации взрывных устройств. Мобильные и стационарные средства радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что в украинских соцмедиа пропал страх перед применением Россией тактического ядерного оружия, имевшийся в начале СВО.

Ранее подобные списки "оружия, которого больше всего боятся на Украине" делали публиковали мировые "гранды" вроде BI, Forbes, аналитики STRRATFOR и RAND (внесена в список нежелательных организаций).

Они создавали свои рейтинги на основе опросов, статистического анализа, а также заявлений Пентагона, РУМО, ЦРУ и военных экспертов.