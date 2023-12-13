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MilTimes: 10 видов самого грозного оружия армии России - от "Буратино" до "Ланцетов"

2:00
Силовые структуры » Военные новости

Топ-10 российского оружия, которое ненавидят украинцы, создан в результате анализа более чем 490 чатов и 1538 украинских каналов и сообществ, проведённый MilTimesNews.

MilTimes: 10 видов самого грозного оружия армии России - от "Буратино" до "Ланцетов"
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Соцмедиа анализировались на предмет упоминания вооружений в максимально негативной коннотации - о чём сообщили создатели специализированное военной рассылки.

Итак, в топ-10 самого страшного (по восприятию в соцмедиа) для ВСУ оружия вошли:

  1. Российские артиллерийские системы, в том числе самоходные,
  2. Все модификации ТОС (ТОС-1А "Солнцепёк", ТОС-1 "Буратино", ТОС-2 "Тосочка" и т.д.).
  3. Вертолёты и самолёты ВКС РФ (обсуждались Су-24, Су-25, Су-34, Су-35 и Ка-52).
  4. Все виды беспилотников (разведывательные и камикадзе-FPV, "Ланцеты", "Герани", "Герани-2").
  5. Бомбы КАБ, ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
  6. Баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр".
  7. Танки ВС РФ. 
  8. Тяжёлая штурмовая пехота (включая т.н. отряды "Шторм Z").
  9. Мины, в том числе самодельные модификации взрывных устройств.
  10. Мобильные и стационарные средства радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что в украинских соцмедиа пропал страх перед применением Россией тактического ядерного оружия, имевшийся в начале СВО.

Ранее подобные списки "оружия, которого больше всего боятся на Украине" делали публиковали мировые "гранды" вроде BI, Forbes, аналитики STRRATFOR и RAND (внесена в список нежелательных организаций).

Они создавали свои рейтинги на основе опросов, статистического анализа, а также заявлений Пентагона, РУМО, ЦРУ и военных экспертов. 

У России есть самое страшное неядерное оружие в мире
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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