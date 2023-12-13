На горельефе "Парад Победы" на Красной площади была обезглавлена лошадь, сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении отмечается, что коня, которому отрубили голову, звали Полюс. Кроме того, в Telegram-канале говорится, что Маршал Рокоссовский участвовал на нём в Параде Победы в 1945 году. Голову заметили утром 12 декабря.
Кто отрубил голову коню неизвестно. В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело, согласно статье об уничтожении или повреждении памятников. В настоящее время проводится поиск подозреваемых.
Ранее сообщалось о том, что трёх девушек полиция задержала за поедание красной икры на Красной площади.
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