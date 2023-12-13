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Вандалы обезглавили лошадь на горельефе «Парад Победы» на Красной площади

Силовые структуры » МВД

На горельефе "Парад Победы" на Красной площади была обезглавлена лошадь, сообщает Telegram-канал Baza.

Вандалы обезглавили лошадь на горельефе «Парад Победы» на Красной площади
Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

В сообщении отмечается, что коня, которому отрубили голову, звали Полюс. Кроме того, в Telegram-канале говорится, что Маршал Рокоссовский участвовал на нём в Параде Победы в 1945 году. Голову заметили утром 12 декабря.

Кто отрубил голову коню неизвестно. В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело, согласно статье об уничтожении или повреждении памятников. В настоящее время проводится поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось о том, что трёх девушек полиция задержала за поедание красной икры на Красной площади.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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