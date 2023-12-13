Вандалы обезглавили лошадь на горельефе «Парад Победы» на Красной площади

На горельефе "Парад Победы" на Красной площади была обезглавлена лошадь, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

В сообщении отмечается, что коня, которому отрубили голову, звали Полюс. Кроме того, в Telegram-канале говорится, что Маршал Рокоссовский участвовал на нём в Параде Победы в 1945 году. Голову заметили утром 12 декабря.

Кто отрубил голову коню неизвестно. В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело, согласно статье об уничтожении или повреждении памятников. В настоящее время проводится поиск подозреваемых.

Ранее сообщалось о том, что трёх девушек полиция задержала за поедание красной икры на Красной площади.