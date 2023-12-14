Кнутов: пересборку самолёта F-35 должен делать производитель

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о том, почему "франкенштейны" из истребителей F-35 не всегда эффективны. По его словам, сборка американских истребителей F-35 из двух разных самолётов является обычной практикой для военных, но подобные машины могут быть эффективны лишь при определённых условиях. Своим мнением военный аналитик поделился с порталом Lenta.ru.

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"Из двух самолётов собирается один. Бывает и танки, и другую боевую технику ремонтируют таким образом, бывает с трёх разбитых машин что-то снимают и пытаются создать что-то одно. Здесь ничего удивительного нет, вопрос только в том, до какой степени пострадали эти машины и в каком состоянии находятся детали, которые будут использоваться для установки", — объяснил свою точку зрения Кнутов.

К тому же, уверен аналитик, такая пересборка должна осуществляться непосредственно самим изготовителем. Но если подобным будут заниматься в мастерских, может быть, по итогу, создан самолёт, который либо не взлетит, либо после взлёта потерпит катастрофу.