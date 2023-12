Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о том, почему "франкенштейны" из истребителей F-35 не всегда эффективны. По его словам, сборка американских истребителей F-35 из двух разных самолётов является обычной практикой для военных, но подобные машины могут быть эффективны лишь при определённых условиях. Своим мнением военный аналитик поделился с порталом Lenta.ru.

Фото: Openverse by Prométhée is licensed under CC BY-SA 3.0.