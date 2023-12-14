В ДНР осудили украинского командира за приказ убить двух мирных жителей

Верховный суд ДНР вынес приговор к 25 годам заключения командира 1-го десантного штурмового взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего прапорщика Эскендера Кудусова. Информацию об этом приводит «Лента.ру», ссылаясь на Главную военную прокуратуру.

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Установлено, что в Мариуполе в апреле 2022 года Кудусов приказывал убивать нескольких мирных граждан, не имеющих оружие, они находились в секторе обстрела огневой позиции на территории металлургического завода в Мариуполе. Убийство исполнил один из военнослужащих бригады. Он расстрелял людей из автомата. После ранений двое мужчин погибли.

Кудусова также обвинили в подстрекательстве к убийству двух человек по политическим и идеологическим причинам, а также по мотивам национальной ненависти. Кроме того, он обвиняется в жестоком обращении с населением.