Верховный суд ДНР вынес приговор к 25 годам заключения командира 1-го десантного штурмового взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего прапорщика Эскендера Кудусова. Информацию об этом приводит «Лента.ру», ссылаясь на Главную военную прокуратуру.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0