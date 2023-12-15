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Полковник Матвийчук назвал сильнейшими дронами России "Герань" и "Ланцет"

Силовые структуры » Военные новости

Российский полковник в отставке и военный аналитик Анатолий Матвийчук назвал эффективные российские дроны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, сильнейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА), превосходящие украинские, — это "Герань" и "Ланцет".

Полковник Матвийчук назвал сильнейшими дронами России "Герань" и "Ланцет"
Фото: blotter.mirtesen.ru

По мнению специалиста, барражирующий боеприпас "Ланцет-3" не имеет аналогов в мире. С его помощью можно не только вести разведку, но и уничтожать любую военную технику врага, находящуюся на поле боя.

В то же время, дроны "Герань" — также российского производства. Причём, обращает внимание военный эксперт, их производство было налажено в период проведения СВО на Украине. Данные БПЛА прошли определённую стадию модернизации. Они несут на себе реактивный двигатель, который способен передвигаться со скоростью 800 километров в час.

"Они эффективно наносят ущерб военной инфраструктуре Украины", — подытожил Матвийчук.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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