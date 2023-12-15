Публицист Рост раскритиковал негативные комментарии депутата Госдумы Васильева в адрес ЧВК "Вагнер"

Член высшего совета партии "Единая Россия" и депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев высказал ряд негативных комментариев в адрес ЧВК "Вагнер". Публицист Андрей Рост раскритиковал политика за оскорбление чести и достоинства бойцов "Оркестра".
"Вот кому-то ЧВК нравилось, а вам нет? А что вы, Васильев, за ними расхлебываете? Пытаетесь на фронт попасть? Ждете, пока враг Бахмут заберет, чтобы самолично его 200 с лишним дней у него отбивать? Ждете, что сможете детей туда отправить?" — заявил Рост.
По его словам, оперативная работа ЧВК "Вагнер" позволила семьям и детям высокопоставленных чиновников не принимать прямого участия в специальной военной операции. Он добавил, что это стало возможным только благодаря бойцам "Оркестра" и обычным добровольцам.
"Уважаемый, если бы не ребята из "Вагнера", если бы не добровольцы и простые русские мужики, вы и ваши коллеги сейчас бы слезами давились на могилах своих детей. Но этого не произошло, оно вас не коснулось. Благодаря ним", — подчеркнул Рост.
Публицист отметил, что чиновнику необходимо не разбрасываться словами, а проявить уважение к тем, кто рисковал жизнью за честь страны. По его мнению, если бы Васильеву пришлось пройти через негативный военный опыт, то он бы придерживался радикально противоположной точки зрения.
"Так что будьте добры, проявите уважение и просто помолчите. А вообще, таких как вы и вам подобных надо самих на фронт отправлять. Отвоюете, поймете, что такое в окопах грязью покрываться, отбиваться от вражеской артиллерии, мышей и вшей, и говорите, что хотите. Только не будете. Вы на теплой трибуне сидите, а дети ваши еще с начала СВО попрятаны по зарубежным виллам. Но это всегда можно исправить", — заключил Рост.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".