Публицист Рост раскритиковал негативные комментарии депутата Госдумы Васильева в адрес ЧВК "Вагнер"

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Член высшего совета партии "Единая Россия" и депутат Государственной думы РФ Владимир Васильев высказал ряд негативных комментариев в адрес ЧВК "Вагнер". Публицист Андрей Рост раскритиковал политика за оскорбление чести и достоинства бойцов "Оркестра".

Фото: w:ru:Группа ВагнераTanya Samsonova. Логотипы CorelDRAW скачать бесплатно Геральдика, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=9892329

"Вот кому-то ЧВК нравилось, а вам нет? А что вы, Васильев, за ними расхлебываете? Пытаетесь на фронт попасть? Ждете, пока враг Бахмут заберет, чтобы самолично его 200 с лишним дней у него отбивать? Ждете, что сможете детей туда отправить?" — заявил Рост.

По его словам, оперативная работа ЧВК "Вагнер" позволила семьям и детям высокопоставленных чиновников не принимать прямого участия в специальной военной операции. Он добавил, что это стало возможным только благодаря бойцам "Оркестра" и обычным добровольцам.

"Уважаемый, если бы не ребята из "Вагнера", если бы не добровольцы и простые русские мужики, вы и ваши коллеги сейчас бы слезами давились на могилах своих детей. Но этого не произошло, оно вас не коснулось. Благодаря ним", — подчеркнул Рост.

Публицист отметил, что чиновнику необходимо не разбрасываться словами, а проявить уважение к тем, кто рисковал жизнью за честь страны. По его мнению, если бы Васильеву пришлось пройти через негативный военный опыт, то он бы придерживался радикально противоположной точки зрения.