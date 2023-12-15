Названы сильнейшие российские беспилотники в зоне СВО

Именно эти ударные беспилотники, вызывающие ужас у противника, назвал в качестве лучших военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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"Ланцет-3" не имеет аналогов в мире. Это барражирующий боеприпас, позволяющий выполнять разведку и уничтожение любой техники на поле боя", — пояснил Ленте. ру военный эксперт.

Именно эти БПЛА стали главными "убийцами" бронетехники противника на поле боя.

В свою очередь, "Герань" — более мощный и дальний аппарат, который ВКС РФ использует для нанесения ударов по военной инфраструктуре Украины, отметил эксперт.