Именно эти ударные беспилотники, вызывающие ужас у противника, назвал в качестве лучших военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
"Ланцет-3" не имеет аналогов в мире. Это барражирующий боеприпас, позволяющий выполнять разведку и уничтожение любой техники на поле боя", — пояснил Ленте. ру военный эксперт.
Именно эти БПЛА стали главными "убийцами" бронетехники противника на поле боя.
В свою очередь, "Герань" — более мощный и дальний аппарат, который ВКС РФ использует для нанесения ударов по военной инфраструктуре Украины, отметил эксперт.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".