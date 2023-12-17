Украинские войска начали использоать FPV-дроны со взрывными устройствами.
Военнный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что квадрокоптеры сейчас приносят ВС МФ даже большую головную боль, чем артиллеристы, которая несколько поутихла.
"Заели FPV-дроны. В последнее время на направлении Вербовое-Работино украинская артиллерия не так часто применяется, а вот FPV-дроны просто заели", — отметил военкор.
Он не барражирует, а находится в засаде готов взлететь. Для незаметности, их сажают на землю радом с шоссе. При этом несущие винты работают в режиме малого газа, отмечает "Военное дело". Когда оператор видит цель, то поднимает БПЛА и атакует.
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