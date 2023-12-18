Украинская армия целенаправленно бомбила Каховскую ГЭС.
Об этом информирует губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, националистическая армия ВСУ наносила артиллерийские и ракетные удары в одну точку на протяжении долгого времени, дабы выполнить добиться одного — разрушить ГЭС как транспортный узел.
Позже все наблюдатели отметили, что подрыв ГЭС привел к экологической катастрофе.
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