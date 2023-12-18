Вооружённые силы Украины целенаправленно бомбили Каховскую ГЭС

Украинская армия целенаправленно бомбила Каховскую ГЭС.

Фото: https://t.me/vrogov/10437

Об этом информирует губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, националистическая армия ВСУ наносила артиллерийские и ракетные удары в одну точку на протяжении долгого времени, дабы выполнить добиться одного — разрушить ГЭС как транспортный узел.

Позже все наблюдатели отметили, что подрыв ГЭС привел к экологической катастрофе.