Украинцы стали меньше верить Зеленскому - показатель снизился на 20% в 2023 году

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Показатель доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому за один год снизился более чем на 20%. Информация приводится в опросе, который провёл Киевский международный институт социологии (КМИС).

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Отмечается, что за год показатель доверия упал ко всем правящим инстанциям, кроме армии. В предыдущем декабре к президенту Зеленскому проявляли доверие 84% населения. В настоящее время эта цифра составляет 62%. Показатель тех, кто не доверяет вырос с 5% до 18%.

Уровень доверия к Верховной Раде понизился наполовину — с 35 до 15%. Кроме того, выросло недоверие — с 34% до 61%.

Правительству в 2022 году доверяло 52%, в настоящее время — 26%.

Кроме того, вдвое увеличилось недоверие к судам (до 61%), а также к прокуратуре (до 64%).

Доверие к армии сохранилось на 96%. Процент доверяющих главкому Залужному сохранился на 88%.

Доверие к украинским СМИ снизилось с 57% до 29%.

Ранее издание Politico сообщило, что Зеленского призвали дать власть оппозиционным силам перед выборами. Провал контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины, а также большие потери украинской армии и общая длительность боевых действий в зоне спецоперации, в конце концов, подорвали доверие украинского населения как к Зеленскому, так и к его команде.